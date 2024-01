Italia-Africa | premier Marocco | ‘Piano Mattei funziona solo con risorse adeguate’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Per il pianoservono”. Lo dice a Repubblica ildelAziz Akhannouch, reduce dal verticedove ha incontrato laGiorgia Meloni, aggiungendo di credere “che una delle principali condizioni per il successo di qualsiasi piano di partenariato risieda nella definizione di programmi di sostegno allo sviluppo che siano efficaci, inclusivi e in linea con le aspirazioni naturali di ciascun Paese interessato. Lo sviluppo deve focalizzarsi sulle popolazionine, è cruciale che levengano usate per rispondere alle esigenze dei cittadini, creando ricchezza e preservando la dignità di ogni cittadino. Bisogna investire in istruzione, sanità, energia, tutela dell?ambiente. Il Pianoha l?ambizione di integrare l?nelle catene globali del valore ed è nostro interesse rientrare nelle catene del valore industriale: progettazione, produzione e consegna dei prodotti nel continente. Per affrontare questa sfida è necessario il coinvolgimento del settore privato,no, europeo eno. Ma questo piano può avere successoa condizione che lemobilitate corrispondano effettivamente alle sue ambizioni”. “Il nostro Paese – prosegue ilmarocchino – sotto la guida di Sua Maestà il Re, ha lanciato la sua prima strategia per lo sviluppo delle energie rinnovabili già nel 2009. Questa visione ci ha permesso di diventare oggi il principale produttoreno di energia rinnovabile e a consolidare la nostra posizione di pionieri nella transizione verde. Ilsi è assunto le proprie responsabilità mobilitandosi per sostenere da una parte lo sviluppo del settore dell?idrogeno verde e dall?altra l?iniziativa del gasdotto Nigeria-che contribuirà alla sicurezza energetica dell?occidentale e dell?Ue. Giorgia Meloni, sul, ci ha visto bene. C?è un?che in questi anni ha corso molto e il nostro paese continua la sua corsa. Abbiamo costruito infrastrutture secondo i migliori standard internazionali, con una connettività aria-terra-mare senza precedenti nella regione: 2.000 km di rete autostradale, la prima linea ferroviaria di alta velocità in, il più grande porto del continente sul Mediterraneo e presto il più grande sull?Atlantico, nonché 14 aeroporti internazionali che offrono una capacità di proiezionena molto significativa”. “Queste infrastrutture – dice ancora -ci hanno permesso di dotarci di industrie efficienti, come quella automobilistica e aeronautica, che sono oggi un punto di riferimento, ma anche di un?agricoltura resiliente e sovrana e di un settore turistico particolarmente attrattivo. È questo il mess aggio che ho voluto portare al summit di Roma. Gli investimenti aiutano senz?altro, soprattutto se sono fatti in una logica di partenariato e sviluppo, come nel caso degli investimenti programmati dal gruppo Stellantis, che nel 2022 ha annunciato la volontà di raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento di Kenitra”. L'articolo CalcioWeb.