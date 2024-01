IT-alert | oggi 31 gennaio test nelle Marche | cosa fare quando arriva l’allarme

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Secondo giorno di prove per l’IT-. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, la partenza del seconda fase dila scorsa settimana e la prova di ieri 30in Liguria,31è la volta delle. Alle 12 scatterà la notifica per tutte le persone che si troveranno nel territorio regionale, sia che siano residenti che no: conta il fatto di trovarsi all’interno della “cella” geografica interessata dal. Prossima data 6 febbraio nel Lazio. IT-Questi mesi di rodaggio, dall’approvazione della direttiva del 7 febbraio 2023 a, come ha spiegato la Protezione civile, servono sia a verificare il funzionamento e l’effettiva ...

Venerdì 2 febbraio 2024 il Dipartimento di Protezione Civile svolgerà dei test tecnici di comunicazione del Sistema di allarme pubblico IT-Alert inviando un messaggio di TEST ai cellulari presenti nel ...Tornano i test IT-Alert, il sistema di allarme tramite sms della Protezione civile per allertare la popolazione in caso di calamità e rischi per la salute. Nella giornata di mercoledì 31 gennaio ...