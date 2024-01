It-Alert | nuovo test nella Città Metropolitana di Firenze Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Unmessaggio in arrivo su tutti i cellulari presenti nel raggio di 2 chilometri da alcuni impianti a rischio in diversi Comuni delladi. E’ ildi It-previsto per la giornata di venerdì prossimo, 2 febbraio. Tutti i cittadini che si troveranno in quella zona riceveranno sul telefono cellulare un messaggio che li avvertirà della (finta) emergenza. Le aziende oggetto deldi trovano nei Comuni di Barberino del Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiorenzula, Lastra a Signa, Reggello, Vinci e Signa. Una simulazione simile era avvenuta anche nei giorni scorsi a Prato: i cellulari presenti nel raggio di 2 chilometri dall’azienda Toscochimica hanno ricevuto un ...