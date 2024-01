Istat | disoccupazione 2023 al 7 | 2% | ai minimi dal 2008; inattività scende al 33 | 2% -4% Decresce popolazione attiva | -1 mln in 15 anni

A novembre il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito (-3,3%, pari a -66mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d'età, con ... (iltempo)

I dati evidenziano una discreta ripresa dell'occupazione dell'economia in Italia, con una crescita del PIL dello 0,7% nel 2023.Nuovo record di occupati a dicembre 2023: il numero risulta pari a 23 milioni 754mila ed è in complesso superiore a quello di dicembre 2022 di 456mila unità, come sintesi… Leggi ...anche la disoccupazione giovanile è in calo, al 20,1%, ai minimi dal luglio del 2007. I dati positivi diffusi oggi dall'Istat sul mercato del lavoro in Italia, insieme a quelli sulla crescita del Pil ...