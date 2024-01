Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria condurrà la prossima edizione al posto di Ilary

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Saràa condurre ladell’dei. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese per illustrare le novità della stagione televisiva Mediaset del 2024. Tanti i riferimenti al reality e a come sarà impostato e al futuro televisivo di personaggi comeBlasi. La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia che ha confermato nuovamente l’indiscrezione accennando ai due provini sostenuti dache, malgrado i dubbi della casa di produzione Banijay, sarebbe a un passo dal sì definitivo. Se l’opinionista delle ultime edizioni diventerà conduttrice chi prenderà il suoproprio come opinionista? Secondo Tvblog i vertici ...

A rivelarlo l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa. Ilary Blasi resta comunque un volto Mediaset, per lei ... (ilgiornale)

Isola dei Famosi , Ilary Blasi non sarà al timone del programma per la nuova stagione: ufficiale il nome della nuova conduttrice del reality Mancava ... (cityrumors)

TvBlog parla di un primo «provino non andato molto bene» e poi di un secondo «andato meglio», fortemente voluto dai vertici Mediaset, convinti fin dall'inizio di volere l'ex parlamentare alla guida ...È ufficiale: Ilary Blasi non sarà più la conduttrice de L'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha confermato i rumors degli ultimi giorni nella conferenza stampa con i giornalisti in cui ha ...L'eventuale discesa in politica, il rapporto con Bonolis e Sanremo in arrivo. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha affrontato queste e altre questioni a Cologno Monzese. Vladimir ...