Isola dei Famosi senza Ilary Blasi | nuova conduttrice e opinionista unica | spuntano i nomi

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La prossimadei, in programma in primavera, a quanto pare sarà caratterizzata da una vera e propria rivoluzione. Mentre si lavora alla realizzazione del cast pronto ad approdare in Honduras, la produzione è al lavoro anche in merito alla conduzione ed alla scelta dell’che dallo studio, in Italia, ci terranno compagnia nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.