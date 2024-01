ISOLA DEI FAMOSI | LUXURIA ALLA CONDUZIONE | ELENA GUARNIERI OPINIONISTA UNICA

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fumata bianca, salvo colpi di scena, per la nuova edizione dell’dei. Tramontata l’era Ilary Blasi, si ripete lo schema già attuato al Grande Fratello e fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini, lodato ieri dal direttore di Canale 5 come “un padrone di casa eccezionale” che gestisce con “maestria e insuperabile professionalità” il reality, è affiancato da Cesara Buonamici. Ebbene anche all’dei, in partenza lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, ci sarà una giornalista del Tg5 comeal fianco di Vladimir. Tvblog svela il nome:. Prosegue dunque la rivoluzione di Mediaset con un Pier Silvio sempre più presente e decisionista che, programma dopo ...

Come stanno attualmente le cose circa la conduzione della nuova edizione de l'isola dei famosi in pole position per il ruolo di opinionista ...