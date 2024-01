Isola dei Famosi | addio Blasi | ufficiale nuova conduttrice del reality

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dei, Ilarynon sarà al timone del programma per lastagione:il nome delladelMancava solamente la confermache puntualmente è arrivata proprio nelle ultime ore: Ilarynon sarà alla conduzione dellaedizione dell’dei. Il notoshow, infatti, perde una delle sue figure più storiche. L’annuncio è stato dato direttamente dal vicepresidente e attuale amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, nel primo pomeriggio, ha incontrato la stampa per diramare la notizia. Ilary...

''Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei Famosi'': l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi, che parla anche del futuro di Ilary Blasi ...Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell'Isola dei famosi: parola di Pier Silvio Berlusconi che ha incontrato la stampa illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024. "Ho ...Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi ma non da Mediaset. Il reality con i naufraghi sarà condotto da Vladimir Luxuria, mentre per l’ex signora Totti si spalancano le porte di Battiti Live, lo show ...