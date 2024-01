Isola dei Famosi | a condurre il reality sarà Vladimir Luxuria A Ilary Blasi il contentino di Battiti Live

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo giorni di rumors e voci di corridoio, ora è ufficiale:condurrà l’dei2024. A confermarlo è Piersilvio Berlusconi in persona, durante l’incontro dei vertici Mediaset con la stampa. “condurrà l’dei“, conferma Berlusconi, mettendo così fine a un tran tran di indiscrezioni e smentite. E sul tipo dishow che Mediaset ha in mente chiarisce: “Vorremmo provare a fare una nuova, vorremmo riportare le ...