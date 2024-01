Isola 2024 | Mediaset scioglie i dubbi | ecco chi condurrà il reality

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La diciottesima edizione de L’dei Famosi debutterà su Canale 5 in primavera, il prossimo 8 aprile salvo modifiche al palinsesto. Nelle ultime settimane si è molto discusso sul ritorno di Ilary Blasi alla conduzione delma, come ha da poco rivelato Davide Maggio, al timone dell’ci sarà Vladimir Luxuria. L’ex politica e attivista è stata opinionista del format nelle ultime due edizioni, guadagnandosi la simpatia e il consenso del pubblico. Pochi giorni Luxuria aveva smentito le indiscrezioni sul suo passaggio alla conduzione dell’. “Non c’è nulla di vero, anzi sarei felice di restare opinionista accanto ad Ilary Blasi“, aveva affermato. Eppure, pare che dopo tre anni l’ex moglie di Francesco Totti sia pronta a passare il testimone all’ex opinionista.quanto si legge sul ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Isola dei Famosi 2024 , deciso il nome della prossima conduttrice: non sarà Ilary Blasi . l’annuncio è ufficiale , arrivato da Pier Silvio Berlusconi ... (caffeinamagazine)

Ci saranno anche persone non famose nel Cast della nuova edizione de L’Isola dei famosi . Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi durante una ... (biccy)

In questo periodo si è molto parla to del futuro professionale di Ilary Blasi . Dopo tutta la bufera mediatica che ha travolto la sua sfera privata, ... (tvpertutti)

A rivelarlo l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa. Ilary Blasi resta comunque un volto Mediaset, per lei ... ()

Granblue Fantasy: Relink | Recensione | Il nostro Dan Hero ha esplorato le vicende di Granblue Fantasy: Relink. Ecco la nostra recensione.Dopo uno sviluppo lungo e travagliato, Granblue Fantasy: Relink ha superato anche il nostro test. Ma sarà un gioco per soli fan o c'è qualcosa di piùLe tre rotte nazionali saranno quelle per Bergamo, Trieste (che torna nell’Isola dopo il “taglio” cagliaritano) e Bologna, mentre quelle estere saranno per Dublino, Londra, Parigi, Bruxelles, Cracovia ...