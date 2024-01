Inzaghi senza più segreti | la probabile formazione in Inter-Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è chiamato a preparare la partita più importante della stagione, dove il termine “importante” va oltre la scelta dellain. Stavolta il Derby d’Italia rappresenta subito un potenziale jolly Scudetto da non trascurare e le scelte pesano– Il rientro di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dopo aver scontato il turno di squalifica è la doppia buona notizia di inizio settimana. Al contrario, il calciomercato invernale non ancora chiuso crea qualche tensione pre-partita in più. L’sa già come presentarsi al Derby d’Italia in programma a San Siro domenica 4 febbraio. La, invece, può ancora calare qualche jolly per presentarsi a Milano con l’effetto sorpresa. E sembra ...