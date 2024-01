Investiti due ciclisti in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Doppio investimento diieri a Lecco, in due distinti episodi avvenuti in corso Promessi Sposi e in Corso Matteotti. Il primo è avvenuto poco dopo le 11.30, all’altezza del civico 88. Il ferito è un ragazzo di 19 anni, finito a terra dopo l’urto con conseguenze che, a una prima valutazione, sono apparse serie, salvo poi migliorare durante il trasporto all’ospedale di Lecco. Dinamica simile per un altro incidente avvenuto in corso Matteotti alle 17.30. In questo caso a terra è finita una donna di 68 anni, anche lei urtata da un veicolo mentre era in bicicletta, e trasportata in ospedale a Lecco dai soccorritori del 118. In entrambi i casi, sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha svolto i rilievi per ricostruire le dinamiche degli incidenti, in attesa di valutare l’effettiva gravità delle lesioni riportate dai due. Trasporto in ...