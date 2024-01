Invece di sognare un nuovo Ulivo | Schlein dovrebbe rubare gli elettori a Conte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È ora che la figlia lasci la casa del padre. Che Ellysi emancipi dagli schemi di Romano Prodi (e da quelli di Pier Luigi Bersani ma questo per lei è meno problematico). Prodi, coerentemente con la sua storia, è tuttora incapace di svincolarsi dallo schema dell’, cioè una coalizione di buoni per battere nelle urne i cattivi: ieri Silvio Berlusconi, oggi Giorgia Meloni. Ma il problema non è nell’idea della coalizione in sé, ma nel tipo di coalizione. La situazione è molto cambiata dal 1996 e dal 2006 (le due vittorie di Prodi) perché lui comepresuppongono che il piatto forte della coalizione sia l’alleanza tra il Partito democratico e Giuseppe. Che non è Fausto Bertinotti, che pure costituiva un bel problema. No,è un uomo di destra. Siccome egli vela questa sua ...