Inter-Juventus | per Allegri un rientro in gruppo di un altro big

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si avvicinaha più o meno tutta la squadra a disposizione, salvo ovviamente Milik squalificato e gli assenti di lungo corso. Guardalà, in collegamento su Sky Sport 24, aggiorna su un recupero. TUTTI O QUASI – Pernon ci sono più dubbi sul recupero di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese aveva saltato le ultime due partite, contro Lecce ed Empoli, per un problema al polpaccio. Ma si capiva che il suo obiettivo vero era il derby d’Italia. Giovanni Guardalà conferma come abbia recuperato, allenandosi inoggi. E nella seduta odierna, la seconda di Massimilianoper questa settimana, c’era anche Federico Chiesa.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

L'Inter sta mantenendo un ritmo eccezionale di 2,57 punti a partita, una delle medie più alte di sempre dopo quella della Juventus di Conte nella stagione 2013/14. Anche se il Napoli dello scorso anno ...Cresce l’attesa per Inter-Juventus, big match del prossimo weekend che metterà in palio punti pesantissimi in chiave scudetto La lotta scudetto passa per Inter-Juventus: il derby d’Italia in programma ...Giuseppe Galderisi ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Come vede l'inizio di Inter-Juve "I primi 15' ci sarà aggressione, energia, ma sarà di studio. Se non si sblocca ...