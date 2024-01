Inter-Juventus | Maresca arbitro dello scudetto che Orsato non può dirigere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sarà Fabio, napoletano classe 1981, l'del matchtra. Lui più altri cinque uomini che dovranno riuscire nell'impresa di sminare la notte di San Siro che arriva nel momento peggiore della stagione degli arbitri, tra errori (meno di quelli di cui sono accusati in realtà),viste anonime, accuse, fango e un processo di crescita dei più giovani per il quale tutti si dicono d'accordo a parole salvo poi sparare regolarmente sul pianista. Cioè il designatore, al secolo Gianluca Rocchi, che per questoha scelto di affidarsi direttamente a una squadra.in campo, Carbone e Giallatini (i migliori) come assistenti, Doveri (220 presenze in Serie A) come quarto ufficiale, Irrati ...