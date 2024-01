Inter-Juventus a Maresca | per entrambe 11 vittorie e 3 sconfitte con l’arbitro napoletano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Alla fine, come era abbastanza prevedibile, la scelta perè ricaduta su Fabio, arbitro della sezione di Napoli,nazionale ed esperto, reduce dalla partita fermata per cinque minuti a Udine per gli insulti razzisti al portiere del Milan Maignan. Una gestione perfetta in una situazione molto delicata che ha definitivamente convinto il designatore Rocchi ad affidarsi al fischietto partenopeo per la partita più complicata della stagione, lo scontro scudetto del Meazza. Ma quali sono i precedenti di quest’arbitro con le due squadre? Ebbene, una designazione col bilancino, si potrebbe dire, visto cheha diretto l’per 17 volte con 11dei nerazzurri, 3 pareggi e 3, e laper ...