Inter e Milan | Sala su ristrutturazione San Siro | «Un dettaglio è importante»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)vogliono lasciare Sandopo che il comune dio ha tirato troppo la corda, salvo adesso pentirsi proponendo ai due club ladello storico impiantoese. Il sindaco, in occasione della presentazione del progetto affidato all’architetto Giulio Fenyves dello studio Arco Associati, parla di unanovità: di seguito le sue dichiarazioni, riportate da sportmediaset.it NOVITÀ –sembrano aver abbandonato l’idea di rimanere a Sana favore di uno stadio di proprietà rispettivamente a Rozzano e San Donato. Il sindaco Giuseppe, dopo aver forse tirato troppo la corda, sta facendo di tutto per convincere i due club a ...

Oggi è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del progetto di ristrutturazione di San Siro per trattenere Milan e Inter (pianetamilan)

Da Palazzo Marino, sede del Comune di Milan o, arrivano altre dichiarazioni del sindaco Beppe Sala in merito alla tematica di San Siro e della... (calciomercato)

La Juve sta bene, sono molto curioso di vederla. L'Inter sa creare situazioni, quando riparte ti fa male perchè ha qualità, velocità, tecnica". Dal Milan si aspettava di più "E' partito in modo ...L'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus Franco Ceravolo ha parlato a 1 Station Radio, dove ha commentato il mercato invernale degli azzurri e, in ...Da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, arrivano altre dichiarazioni del sindaco Beppe Sala in merito alla tematica di San Siro e della volontà della Giunta.