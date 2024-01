Inter | ceduto un portiere in Grecia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'cede ilNikolaos Botis. Classe 2004, ex-Primavera, in questa prima parte della stagione era in prestito al Monopoli dove,...

Roberto Boninsegna compie oggi 80 anni e commenta la corsa tra Juventus ed Inter in campionato. L’ex attaccante rilascia un’intervista per ... (inter-news)

L`Inter cede il portiere Nikolaos Botis. Classe 2004, ex-Primavera, in questa prima parte della stagione era in prestito al Monopoli dove, tuttavia, ha trovato.È interessante notare come il viaggio di Dario Baccin in Argentina per cercare di portare Alcaraz all'Inter sia poi risultato infruttuoso, con il giocatore.Chissà se il nuovo acquisto della Juventus, l`argentino Carlos Alcaraz, riuscirà già a essere fra i convocati per il derby d`Italia di domenica sera al Meazza.