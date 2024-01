Insulti razzisti a Maignan | Curva Nord dell’Udinese chiusa per due partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Udine, 31 gennaio 2024 – Parzialmente accolto il reclamo dell'Udinese. No ai ‘sigilli’ allo stadio, ma chiuso per due gare il settore della, il consiglio comunale di Udine boccia la cittadinanza Dopo la decisione del giudice sportivo di sanzionare il club friulano con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse per le manifestazioni di discriminazione razziale da parte di alcuni suoi sostenitori nei confronti del portiere rossonero Mike, la Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello, presieduta da Carmine Volpe, "ha accolto in parte il reclamo dell'Udinese avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato la sanzione nell'obbligo di disputare due gare con il settore...