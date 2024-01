Insidie e benefici nel fare la spesa Stasera al circolo Arci di Borella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Il carrello della salute, impariamo alain maniera gustosa e salutare", è il tema dell’incontro pubblico che si terràalle 20.45, nel salone deldidi Cesenatico. In questo appuntamento della rassegna sulla prevenzione e la promozione della salute, con al centro il tema dell’alimentazione, si va a vedere ciò che acquistiamo in negozi e supermercati, per capire quando ci comportiamo bene e dove invece sbagliamo, dal punto di vista del benessere. Il relatore è la dottoressa Mariana Navarro, dietista del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e persona esperta sull’argomento. Del resto quasi tutti gli adulti oggi sanno che una corretta alimentazione difende dalle malattie cardiovascolari, dal diabete e dai tumori, ma spesso si ...