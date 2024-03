Inquinamento marino | quanto tempo impiega il mare a degradare i rifiuti?

Leggi tutta la notizia su digipackline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In quest'articolo esaminiamo la decomposizione deimarini come plastica, vetro, e legno, evidenziando il loro grave impatto sugli ecosistemi. Proponiamo anche soluzioni per ridurre l'e il ruolo cruciale di governi e organizzazioni internazionali nella protezione dei mari.