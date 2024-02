Inps | arrivano le regole per il bonus mamme 2024 | agevolazione da gennaio

Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli . Lo chiarisce ...Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli. (ANSA) ...Intoppi burocratici, manca la circolare Inps e slitta lo sgravio previsto per le lavoratrici con almeno due figli. Il Pd accusa: “Pasticcio del governo Meloni” ...