Infrastrutture | Giani | “A Cortona un intervento sulla viabilità da 14 milioni”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – “Abbiamo deciso di investire 14del Fondo sviluppo e coesione per la realizzazione del terzo lotto della variante alla Strada regionale 71”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio. L’è stato inserito nella delibera della giunta regionale con cui si prevede un programma di interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione. “L’– ha spiegato il presidente - consentirà di alleggerire il traffico sue di fluidificare il percorso che dalla Valdichiana arriva ad Arezzo e di qui in Casentino”. “– ha ancora sottolineato il presidente - è un centro importante della val di Chiana e nell’ambito della promozione turistica, culturale ed economica rappresenta un riferimento per l’intera Toscana”. ...