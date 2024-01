Infortuni Genoa | out tre giocatori contro l’Empoli Ecco chi

Ultime Notizie Serie A : gli infortuni in casa Bologna e Genoa Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 infortuni ... (calcionews24)

Infortunio Sabelli - il Genoa spinge per la convocazione Le ultime in casa Genoa su quello che è l’Infortunio di Sabelli. Si può recuperare il giocatore rossoblu per la sfida contro il Lecce Come ... (calcionews24)

Infortuni Genoa : le condizioni di Sabelli - Bohinen - Messias - Haps e Martin La situazione Infortuni in casa Genoa per quanto concerne le condizioni di Sabelli, Bohinen, Messias, Haps e Martin per domenica Secondo quanto ... (calcionews24)

Infortuni Genoa - novità sulle condizioni di Thorsby La situazione per quanto concerne gli Infortuni in casa Genoa: Thorsby è praticamente recuperato per il match Secondo quanto riportato da Calcio ... (calcionews24)

Infortunio Tameze - il centrocampista recupera per Genoa Torino? Le condizioni di Tameze dopo l’ultimo Infortunio. Il rapporto medico del Torino tra allenamenti ed esami Novità importanti per quanto concerne ... (calcionews24)