Informazione | Avs a leader opposizioni | subito unità per salto qualità

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) – La “libertà di stampa eè la base di una democrazia matura” e quanto sta avvenendo in Italia, “non in Ungheria”, con ministri che “strappano il microfono” a giornalisti o con un governo che “occupa la Rai” per usarla a “fini politici e propagandistici”, con le “liti temerarie” che hanno l’obiettivo di “tacitare le critiche” e “mettere bavagli”, richiede un “di” a difesa del “diritto dei giornalisti di informare e dei cittadini di essere informati”. Così Avs, in una conferenza stampa alla Camera, ha illustrato una mozione con alcuni punti precisi per “tutelare l’articolo 21 della Costituzione”. Avs ha invitato tutti idelle altre forze di opposizione all’proponendo di “vedersi” per un’iniziativa a “tutto campo” e per “discutere di ...