Inferno di fuoco a Sassari per l’assalto ai portavalori | 4 guardie giurate ferite video Rapinatori in fuga

Incendio a Cesate nella serata di oggi, brucia una villetta in via Perosi . Ampio il dispiegamento di Vigili del fuoco e soccorritori. Incendio a ... (ilnotiziario)

Un camion che trasporta va gas naturale si è schianta to contro un ponte ed è esploso a Glenville, New York. Come raccontato dalla polizia l'autista ... (liberoquotidiano)

Roma, 31 dicembre 2023 – Inferno di fuoco a Mezzocammino , dove in largo Benito Jacovitti è scoppiato un incendio in un’autorimessa al di sotto di un ... (ilfaroonline)

Un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori questa mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari. I malviventi hanno aperto il fuoco e dato fuoco al mezzo. Commando in azione sulla Statale 131 all'altezza del bivio per Siligo, uno dei quattro feriti - tutte guardie giurate - raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla gamba.