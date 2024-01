Infermieri e odontoiatri Due corsi per formarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il corso di formazione OSS rilascia un attestato di qualifica professionale valido in tutta Italia, che consente di svolgere su tutto il territorio, in strutture pubbliche o private, la professione di operatore socio sanitario, figura impiegata per soddisfare i bisogni primari della persona assistita e favorirne il benessere e l’autonomia. Una figura molto richiesta, con molti e interessanti sbocchi lavorativi. L’allievo sarà formato per svolgere attività assistenziale in specifici contesti: utenti anziani, malati terminali, contesti ospedalieri, contesti residenziali, Rsa, centri diurni e domiciliari, case famiglia. Un’ opportunità per chi vuole svolgere una professione in ambito assistenziale, ma anche per giovani inoccupati, badanti che cercano una qualifica professionale, soggetti usciti dal mercato del lavoro che vogliono ricollocarsi e riqualificarsi. Entrambi i ...