Incidenti sul lavoro | i dati Inail | 1 041 morti nel 2023 Aumentano denunce di malattia professionale e infortuni nell’industria

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Più di mille persone sono morte sulin Italia nel. Sono 1.041, secondo gli open data provvisori resi noti dall’, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro glisul. Un dato in lieve calo rispetto all’anno precedente, il 2022, in cui erano state denunciate 1.090sul, ma che conferma l’emergenza sicurezza più volte raccontata dal Fattoquotidiano.it. Rispetto al 2022 solo peraltro calati solo i casi mortali in itinere, scesi da 300 a 242, mentre quelli avvenuti in occasione dipassano da 790 a 799. La riduzione ha riguardato il settore Industria e servizi (da 936 a 884 decessi), mentre l’Agricoltura vede salire glimortali da 118 a 119 e il Conto Stato da 36 a 38. Nel ...