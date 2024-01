Incidenti | auto contro pilastro | due giovani morti e uno ferito nel reggino

La bellezza del versante orientale della provincia di Taranto ha un suo inno che sa tanto di cantilena, come recitare la formazione calcistica. Come ... (quotidianodipuglia)

In Italia obesità in aumento esponenziale e sempre più 'killer', con un numero di morti all'anno 4 volte superiore a quello degli incidenti d’auto , ... (sbircialanotizia)

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia obesità in aumento esponenziale e sempre più 'killer', con un numero di morti all'anno 4 volte ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia obesità in aumento esponenziale e sempre più 'killer', con un numero di morti all'anno 4 volte ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Due giovani sono morti e uno è rimasto ferito in un incidente a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. L' auto a ... (liberoquotidiano)

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Due giovani sono morti e uno è rimasto ferito in un incidente a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. L'auto a bordo della quale viaggiavano è finita contro un ...Drammatico incidente nel nord-ovest del Messico, su una strada nei pressi di Elota, una località turistica amata dai canadesi e dagli americani. Diciannove persone sono morte e altre ...Tre persone sono rimaste ferite ieri notte in un incidente stradale avvenuto lungo la via del mare ad Orosei. L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat 600, è uscita fuori strada impattando contro una ...