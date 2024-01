Incidente shock | camion si schianta contro un autobus e prende fuoco | decine di morti carbonizzati

Correrà nuovamente la Dakar , quasi per la prima volta, visto che il suo esordio non lo ricorda. Isaac Feliu ha già corso la Dakar nel 2022 ma un ... (247.libero)

Incidente shock : gondola si rovescia e i turisti finiscono in acqua

Non hanno assecondato la manovra del gondoliere e per fare delle foto sei turisti orientali non solo sono finiti in acqua, ma hanno fatto rovesciare ... (thesocialpost)