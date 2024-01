Incidente fra scooter e camion | 33enne in condizioni gravissime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ledella ragazza, nel momento in cui scriviamo, sono ancora disperate. La prognosi è riservata e ladi Corsico è stata sottoposta a una delicatissima operazione all’ospedale Niguarda. Ieri mattina, intorno alle 8.30, è rimasta coinvolta in un gravementre percorreva, in sella al suo, via Isonzo a Cesano. Per circostanze ancora al vaglio della polizia locale, giunta sul posto insieme ai soccorritori del 118, la ragazza è stata travolta da uncon rimorchio. Le telecamere della zona inquadrano lache procede verso Milano, nella stessa direzione del mezzo pesante. Poi, supera regolarmente dei veicoli che procedevano lentamente, a causa del traffico, e si posiziona alla sinistra del. Per ora, solo ipotesi: la più ...