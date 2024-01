Incidente choc | camion si schianta contro un autobus in autostrada e prende fuoco | 19 morti carbonizzati

Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un incidente strada le avvenuto sulla strada Pontina in provincia di Latina. Come spiega ... (caffeinamagazine)

Siena , 28 gennaio 2024 – Siena in lutto per la morte, a soli 38 anni, Laerte Mulinacci , contradaiolo della Tartuca e acceso tifoso della squadra ... (lanazione)

Drammatico incidente nel nord-ovest del Messico, su una strada nei pressi di Elota, una località turistica amata dai canadesi e dagli americani. Diciannove persone sono morte e altre ...SANT’ELPIDIO A MARE Una giovane vita finita prematuramente, due feriti in ospedale, un fascicolo aperto in Procura. Il giorno dopo l’incidente fatale di via D’Annunzio, dove ...È morto Thimoty Dal Bello, il giovane motociclista travolto da un'auto condotta da un 92enne in preda ad un malore. Si tratta di uno dei 16enni rimasto coinvolto nell'incidente ...