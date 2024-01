Incidente Casal Palocco | youtuber Matteo Di Pietro patteggia condanna a 4 anni e 4 mesi

Alla guida del suv Lamborghini il 14 giugno scorso ha provocato la morte di un bambino di 5 anni, il piccolo Manuel, che si trovava in auto con la ... (open.online)

Incidente Casal Palocco , c’è l’accordo per il patteggiamento : 4 anni allo youtuber Matteo Di Pietro È stato raggiunto l’accordo tra la procura di ... (tpi)

Leonardo Golinelli, socio al 50% dei The Borderline, è indagato per favoreggiamento . Su di lui pende l’accusa di aver fatto scomparire due ... (ilcorrieredellacitta)

Incidente Casal Palocco - altri 3 youtuber di TheBorderline indagati per favoreggiamento : “Nascosero le telecamere”

Per l'inchiesta sull'Incidente di Casal Palocco sono indagati per favoreggiamento altri tre youtuber di The Borderline. L'inchiesta fa riferimento ... (ilgiornaleditalia)