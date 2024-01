Incidente Casal Palocco | lo youtuber Di Pietro patteggia | condannato a 4 anni e 4 mesi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Uccise bimbo col Suv, lo yuotuber Dila condanna – Alla guida del Suv Lamborghini, il 14 giugno 2023, c’era loMatteo Di, che se la caverà con poco: hato una condanna a 4e 4, nonostante abbia ucciso un bimbo di 5, che era in macchina assieme alla madre e alla sorellina, rimaste ferite. Il tutto mentre, al volante e a forte velocità, girava il video per il collettivo dis Theborderline.Leggi anche: Ilaria Salis, chi è la maestra detenuta in Ungheria e di cosa è accusata Riconosciute le attenuanti generiche Lo scorso 22 giugno il gip aveva disposto gli arresti domiciliari. Le accuse sono di omicidio stradale aggravato e lesioni. La pena ora ...

È il suo avvocato, Antonella Benveduti, a darne notizia, sottolinenando ancora una volta come abbia riconosciuto nuovamente la sua responsabilità, esprimendo anche il suo desiderio di impegnarsi in fu ...Il ventenne youtuber Matteo Di Pietro, accusato di aver investito e ucciso un bimbo di 5 anni a Casal Palocco, ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi ma non andrà in carcere. Al membro dei Theb ...Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne fondatore del collettivo TheBorderline che il 14 giugno del 2023, alla guida di un suv Lamborghini preso a ...