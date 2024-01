Incidente Casal Palocco | lo youtuber Di Pietro patteggia 4 anni e 4 mesi | “Ha espresso il suo dolore | non andrà in carcere”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), loDie 4Matteo Di, loche era alla guida del suv Lamborghini che ha travolto la Smart alla quale era a bordo un bambino di 5deceduto nell’avvenuto a, hato una condanna a 4e 4. La pena per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni è stata ratificata dal gip di Roma, che ha riconosciuto allo, fondatore del gruppo Theborderline le attenuanti generiche. Di, come spiega il suo avvocato Antonella Benveduti “non ...

