Incidente Casal Palocco | Di Pietro patteggia la pena

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) : condannato a 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale pluriaggravato L’diè avvenuto il 14 giugno 2023. Un suv Lamborghini Urus, guidato dal 20enne youtuber Matteo Di, si è scontrato contro una Smart 4 posti su cui viaggiavano una donna di 38 anni, sua figlia di 9 anni e suo figlio di 5 anni, Manuel. L’impatto è stato violentissimo. Manuel è morto sul colpo, mentre la madre e la sorella sono rimaste ferite. Diè stato indagato per omicidio stradale aggravato. Secondo gli inquirenti, il giovane youtuber stava guidando a velocità elevata, 120kmh, in un’area residenziale e con il limite di velocità di 50 chilometri orari. Le indagini hanno anche appurato che Diera alla guida per una sfida social. Oggi, lo youtuber di Borderline, è stato ...