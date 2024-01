Inchiesta Reseller | il business degli insospettabili | ecco come funziona il mercato parallelo degli orologi di lusso

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) «L’o più caro che ho venduto? Intorno al milione di euro». Parte così, con cifre di questo tenore, il nostro viaggio nel “di. Unin cui il valore di un bene così ricercato (e non solo per mero collezionismo) raddoppia, triplica, spesso quadruplica. E, in alcuni casi, perfino decuplica rispetto al prezzo di listino. «Pensate che io ero partito con gli Swatch. Poi mi sono reso conto che riuscivo a rivenderli a un prezzo più alto di quello ufficiale. E allora mi sono detto: perché non provare con glidi?». È così che Ivan Szydlik è diventato uno deipiù importanti e ricercati tra Italia e Svizzera. Tecnicamente, parliamo di chi ...