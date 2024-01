Incendio nella notte in via Scarlatti | distrutto gazebo di una nota pizzeria al Vomero

Roma, 28 gennaio 2024 – Incendio in un appartamento in zona Trionfale dove all’interno è stato trovato il cadavere carbonizzato di una donna . ... (quotidiano)

In nottata il rogo. È andato distrutto uno stabilimento balneare Nella Marina di Nardò . I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per venire a ... (noinotizie)

Indagini in corso da parte degli inquirenti per ricostruire la dinamica del rogo che ha coinvolto il gazebo di un locale al Vomero la scorsa notte . ... (2anews)

I carabinieri stanno cercando di capire se, subito dopo il furto, l'utilitaria sia stata utilizzata o meno ed eventualmente in che circostanze ...È ridotto a un cumulo di macerie annerite, il gazebo della pizzeria Porzio in via Alessandro Scarlatti al Vomero. L'incendio, si sarebbe sviluppato nella notte, ed ha devastato ...Secondo una recente lettera dell'Arpa, ad oggi le analisi non sono state ancora completate sui campioni raccolti nei giorni successivi al rogo ...