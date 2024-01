Incendio all’Adriatic Village di Rimini | “Fiamme alle cabine e vandalismi”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 - “La stagione deve ancora cominciare e già siamoprese con episodi spiacevoli come questo...". Commenta sconsolato a braccia aperte Emanuele Lunedei, uno dei quattro soci dell'Adriatic(bagno 35, 36, 37 di viale Augusto Murri) che questa mattina sono stati buttati giù dal letto dtelefonate della polizia, intervenuta con la Scientifica, dparti dei campi da beach dello stabilimento, dove nella notte sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare lepartite da una cabina. Un evento all'apparenza accidentale, se non fosse che attorno sono state vandalizzate anche circa una trentina di altreadiacenti, a cui sono state divelte le porte d'ingresso e in alcuni casi danneggiati gli attrezzi all'interno. Per ...