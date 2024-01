Incassavano le polizze vita alle Poste sostituendosi ai titolari | truffa da 1 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La polizia postale ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, emesse dal gip di Napoli, smantellando un'organizzazione criminale attiva principalmente in Campania e nel Lazio, che riscuoteva in maniera fraudolentaassicurative del ramodiItaliane al posto dei legittimi. E' successo lo scorso 29 gennaio 2024.italiane – ilcorrieredellacitta.comComplessivamente sono 48 le perquisizioni eseguite nel corso delle indagini e 39 le persone indagate. L'operazione, denominata 'Insider', arriva dopo una complessa attività investigativa condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica – polizia postale Lazio, coordinato dal servizio polizia postale e delle comunicazioni e diretta dalla procura di Napoli.