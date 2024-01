Inca Cgil | storica sentenza a Firenze su origine professionale stress lavoro correlato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Labitalia) - Un'importanteapre la strada per il riconoscimento dell'dello. La pronuncia (n. 559 del 21 settembre 2023) è della Corte d'appello diche, accogliendo un ricorso promosso dai legali di, ha infatti riconosciuto la “costrizione lavorativa” come causa esclusiva di malattia. “Finalmente qualcosa si sta concretamente muovendo verso la giusta tutela di quella che la comunità scientifica ha iniziato a definire come la 'malattia del secolo'", è il commento del Patronato della. “Gli ambienti dinon sempre rispondono ai bisogni dei lavoratori in termini di benessere: molto spesso – spiega in ...