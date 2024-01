In Romania dove Filippo Mosca deve scontare 8 anni Ma il processo è stato una farsa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’Italia apre gli occhi su Ilaria Salis, detenuta in condizioni inaccettabili nell’Ungheria di Orbán ma i detenuti all’estero che soffrono condizioni non accettabili per la nostra democrazia (e quella dell’Unione europea) sono di più. Ieri la presidente dell’associazione Nessuno tocchi Caino ha parlato dell’italiano, 28(nella foto), trattenuto nelle carceri della. L’anno scorso si è recato con degli amici a Costanza per partecipare al famoso festival musicale Mamia. La vacanza si è trasformata in un incubo, con l’arresto del giovane per droga, le accuse e ilsommario conclusosi in primo grado con una condanna a 8e sei mesi di detenzione. Nessuno tocchi Caino ha sollevato la vicenda di. Giachetti ...