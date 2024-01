In Canada è riemerso all’improvviso il relitto di una nave del XIX secolo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In una cittadina dell’isola canadese di Terranova è apparso,, unsecolare sulla spiaggia di Cape Ray. A notarlo per primo uno dei residenti della zona, Gordon Blackmore, che ha visto un’enorme ombra a pochi passi dalla riva. Ombra che non c’era quando si era recato sul posto solo pochi giorni prima. Subito dopo averla vista, racconta al Canadian Press, Gordon è corso a casa a dare la scoperta. A Cape Ray, spiega il Guardian che ricostruisce il caso, vivono 350 anime. Siamo sulla costa sud-occidentale di Terranova e in zona si contano i relitti di otto navi inghiottite dal mare, spesso a causa delle difficili condizioni meteo. Ma mai i residenti di Cape Ray avrebbero pensato di trovarsi davanti i resti di unadel XIX. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un galeone del 1800, ...