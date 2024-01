In Asia quotazioni in negativo in vista della Fed Indice manifatturiero cinese in calo

In Australia, le quotazioni hanno toccato un nuovo massimo dopo che i dati sull’inflazione hanno favorito le scommesse sull’allentamento della politica monetaria. Il dollaro australiano e i rendimenti ...Fine corsa. Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura di Roberto Mancini e della sua Arabia in Coppa d'Asia. L'ex ct azzurro si arrende solo ai rigori alla Corea del Sud allenata da Klinsmann ...Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti guadagna lo 0,46% a 77,13 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,36% a 82,7 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...