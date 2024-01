In arrivo la più spettacolare eclissi di sole | ecco come e dove vederla

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un grande spettacolo inper i fortunati che riusciranno a seguire una delle più belletotale di, che oscurerà il cielo per qualche minuto Cresce l’attesa perchè manca sempre meno all’totale di2024. Un evento, anche secondo i tanti scienziati, abbastanza raro e molto interessante per tutti coloro che avranno l’occasione di ammirarlo. Questoevento astronomico si verificherà nel pomeriggio del prossimo 8 aprile quando, per diversi minuti, la Luna si troverà proprio tra la Terra e il, oscurandolo totalmente. Arriva l’totale del– Cityrumors.it Un’solare si verifica quando la Luna si trova tra la Terra e ile copre totalmente o ...