Ilva | nuovo decreto del governo | “Più tutele per imprese e operai dell’indotto” Cosa prevede

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Piùpere lavoratorie anche per le banche che ne acquisiscono i crediti. Ilallarga ulteriormente l’ombrello per il mondo, in vista della possibile amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia che il socio privato sta provando a scongiurare in tribunale. Con unlegge approvato “fuori sacco” in Consiglio dei ministri, l’esecutivo ha approvato un provvedimento per sostenere le piccole e medieche forniscono beni e servizi alledi carattere strategico e il loro accesso alla liquidità. Viene concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo per le pmi fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta, e del ...