Iliad | Vodafone non accetta proposta di fusione delle attività italiane

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gen. (askanews) – Il gruppononladidiItalia proseguirà quindi la sua strategia autonoma. A seguito dell’offerta dello scorso 18 dicembre, si legge in una nota della società francese,ha presentato aun’ulteriorerivista per ladiItalia eItalia in una nuova entità al fine di creare il più innovativo challenger di telecomunicazioni in Italia.non hato l’offerta. I termini chiave dellarivista erano i seguenti, spiega ...

Vodafone ha rifiutato l'offerta di Iliad per unire le attività dei due gruppi in Italia. Lo annuncia la società francese in una nota in cui segnala che proseguirà a questo punto la sua strategia di ...Milano, 31 gen. (askanews) – Il gruppo Vodafone non accetta la proposta di Iliad di fusione delle attività italiane. Iliad Italia proseguirà quindi la sua strategia autonoma. A seguito dell’offerta de ...(Teleborsa) - Vodafone ha rifiutato la nuova proposta di fusione delle attività italiane presentata dal gruppo iliad. A seguito dell'offerta del 18 dicembre 2023, iliad ha presentato a Vodafone una ...