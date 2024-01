Ilary Blasi rimane a Mediaset ma non conduce Isola 2024 | parla Pier Silvio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In questo periodo si è moltoto del futuro professionale di. Dopo tutta la bufera mediatica che ha travolto la sua sfera privata, anche la carriera sembra sia destinata a dei cambiamenti abbastanza importanti. La donna, infatti, con moltissima probabilità, non sarà più alla guida della prossima edizione dell'dei Famosi, che riaprirà i battenti a metà aprile di quest'anno., però, ha deciso di non rinunciare a lei.Berlusconi, infatti, ha ammesso che il contratto tra la showgirl esia stato rinnovato. Salvo cambi di guardia dell'ultimo minuto, però, allasarà affidata la conduzione di un altro programma. Nuovo progetto per: la ...

Sedici capitoli. Il primo, distopico, in cui Ilary Blasi immagina come sarebbero dovute andare in teoria le cose fra lei e Francesco: la confessione pacata del tradimento con Noemi («Mi ...Vladimir Luxuria conduttrice Isola dei Famosi confermata da Piersilvio Berlusconi in conferenza stampa. Che ne sarà di Ilary Spunta l'ipotesi Battiti Live ...Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell'Isola dei famosi. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, in un incontro con la stampa a ...