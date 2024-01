Ilary Blasi | primi estratti shock dal suo Libro | ' ' Totti giurò sui nostri figli che il gossip su Noemi era falso' '

In queste ultime ore sono state rivelate alcune indiscrezioni in merito al passato di Cristiano Iovino L'articolo Cristiano Iovino , dopo Ilary Blasi ... (novella2000)

Nuovi rumors su Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso ha pagato Cristiano Iovino per l'intervista contro l'exPare ormai certo che Ilary Blasi a L' Isola dei Famosi non ci sarà. Al suo posto nel reality, che dovrebbe iniziare ad aprile, si vocifera arriverà Vladimir Luxuria ...La giornalista del Tg5 Elena Guarnieri sembra essere in lizza per il posto di opinionista all'Isola dei Famosi. Ma sarà davvero una buona idea