Ilary Blasi non resta a mani vuote | ma Elisabetta Gregoraci sì

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non sarà alla conduzione dell’Isola dei famosi, per sua scelta, matornerà presto su Mediaset in un nuovo ruolo. L’amata conduttrice, reduce dal successo del suo documentario Unica e da poche ore in libreria con Che Stupida, non è rimasta ae presto condurrà un noto programma, che fino ad ora aveva avutoal timone., infatti,...